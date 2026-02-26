В Подмосковье 22 сотрудника Мособлэнерго получили дипломы МГТУ

В Подмосковье 26 февраля 22 сотрудника компании «Мособлэнерго» получили дипломы о профессиональной переподготовке МГТУ имени Н. Э. Баумана по программе «Менеджмент». Церемония прошла в энергетическом институте повышения квалификации компании, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Дипломы по программе «Менеджмент» со специализацией «Контроллинг на предприятии» вручили директор научно-образовательного центра «Контроллинг и управленческие инновации» МГТУ Сергей Фалько, заместитель генерального директора — руководитель аппарата управления «Мособлэнерго» Олег Филиппов и заместитель генерального директора по экономике и финансам Александр Засухин.

В ходе обучения специалисты изучили экономику и управленческий учет на сетевом энергопредприятии, внутрифирменное планирование, менеджмент качества и реинжиниринг бизнес-процессов. Отдельное внимание уделили управлению проектами, технико-экономическому анализу, стратегическому и оперативному контроллингу, а также цифровизации и применению технологий искусственного интеллекта. В программу вошли и дисциплины по деловым коммуникациям.

«Инвестиции в образование работников — это вклад в надежность и развитие всей компании. Полученные компетенции помогут применять современные методы управления и контроллинга в работе на благо энергосистемы Подмосковья», — отметил Олег Филиппов.

В компании подчеркнули, что повышение квалификации кадров остается одним из приоритетов кадровой политики и направлено на укрепление профессионального потенциала и обеспечение стабильной работы энергосистемы региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.