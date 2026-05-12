В Подмосковье 12 мая завершили отопительный сезон

Отопительный сезон в Московской области полностью завершился 12 мая после поэтапного отключения тепла, начатого 5 мая. Плавный переход позволил избежать резких перепадов температуры в жилых домах в период кратковременного похолодания, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Поэтапное отключение отопления стартовало 5 мая. Такой формат позволил постепенно снизить нагрузку на систему и сохранить комфортную температуру в жилых помещениях.

После завершения сезона в регионе начнется подготовка к осенне-зимнему периоду. Плановые профилактические работы пройдут на 2 776 котельных, 1 487 центральных тепловых пунктах и 21 288 км тепловых сетей. Специалисты проведут замену оборудования, гидравлические испытания и усилят автоматизацию источников теплоснабжения и диспетчеризацию для оперативного реагирования на внештатные ситуации.

«В этом году по государственной программе модернизации планируем обновить 220 котельных и 360 км тепловых сетей. Каждый объект сопровождает проектный офис министерства энергетики Московской области. Проектные команды состоят из специалистов ведомства, муниципалитета, ресурсоснабжающей организации, представителей подрядчиков и контролирующих служб. Это позволяет координировать все этапы реализации и сокращать сроки проведения работ», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Всего в 2026 году по государственной и инвестиционной программам, а также в рамках концессионных соглашений планируется отремонтировать и построить 287 источников теплоснабжения и 475 км сетей. Это повысит надежность теплоснабжения более чем для 2 млн жителей, 13 тысяч домов и почти 2,7 тысячи объектов социальной сферы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.