сегодня в 16:21

В Подмосковье 11 марта отмечают Всемирный день водопровода

Всемирный день водопровода отмечают 11 марта в Подмосковье. В регионе работают более 3,5 тыс. объектов водоснабжения и свыше 17 тыс. километров сетей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Система водоснабжения Московской области включает 2 179 водозаборных узлов и 1 350 водопроводных насосных станций. Протяженность сетей превышает 17 тысяч километров. Инфраструктура обеспечивает бесперебойную подачу воды в жилые дома, социальные учреждения и на предприятия региона.

Современное водоснабжение представляет собой комплекс инженерных сооружений: водозаборные узлы, насосные станции, очистные объекты и разветвленные трубопроводы. Работа системы требует постоянного контроля и технического обслуживания.

В отрасли задействованы инженеры, диспетчеры, мастера участков, слесари аварийно-восстановительных бригад, операторы насосных станций, сотрудники лабораторий и специалисты по эксплуатации сетей. Они обеспечивают добычу и очистку воды, контроль ее качества, модернизацию оборудования и оперативное устранение аварий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.