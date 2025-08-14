В плановом объезде Электрогорска сделали акцент на дорогах, освещении и благоустройстве

В настоящее время дорожные службы активно производят асфальтирование дороги к кладбищу — дорожное полотно было расширено, что позволяет нескольким автомобилям разъезжаться более свободно. Кроме того, подрядчик начал планировку территории кладбища в рамках благоустройства Аллеи Героев.

В ходе встречи Дениса Олеговича с многодетными семьями, от горожан прозвучали вопросы по освещению и состоянию дорог. Глава округа подтвердил, что улица Узкоколейная включена в план ремонта дорог на 2026 год. Также уже в сентябре–октябре дорожные службы выполнят отсыпку асфальтовой крошкой на улицах Тихой и Центральном проезде. До конца октября планируется провести электрическое освещение на участках совместного подвеса, которые обозначили сами жители.

На встрече с жительницей по адресу улица Советская, дом 3, Денис Семенов поручил коммунальным службам запланировать обновление отмостки дома на 2026 год.

Есть ряд позитивных изменений в благоустройстве города. Завершено асфальтирование части территории центрального рынка, что значительно улучшает удобство парковки. Также был добавлен выезд со стороны улицы Горького (д. 1А). В Физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» службы ведут замену покрытия дорожек вокруг спортивного учреждения, вскоре там появятся обновленные асфальтовые тропинки. Также подрядчики активно устанавливают новые игровые элементы на площадках в рамках программы Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. В парке рабочие завершают асфальтирование площадки перед сценой, где старая брусчатка требовала замены.

Глава города поблагодарил горожан за активный диалог и доверие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.