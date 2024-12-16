В Петербурге 160 гектар пешеходных путей обработаны песком

На прошлых выходных в Санкт-Петербурге выпало 24 сантиметра снега и коммунальные службы готовы к его интенсивной уборке. В непрерывном режиме работают специалисты для устранения снежного покрова, первое внимание уделяется маршрутам общественного транспорта и учреждениям образования. Уже вывезено 35 тысяч кубометров снега с улиц города, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Для выполнения этой задачи задействованы 1015 единиц техники и 1109 сотрудников. Работники получают питание на месте, что способствует быстрому темпу уборки. Коммунальные службы организуют бесперебойные перевозки снега на утилизационные пункты, используя самосвалы, которые постоянно курсируют.

В парковках и скверах очищены от снега 200 гектаров дорожек, а дополнительно 160 гектаров пешеходных путей обработаны песком для обеспечения безопасного передвижения. Эти действия направлены на создание комфортных условий для жителей.

Горожане могут обращаться в круглосуточную дежурную службу Комитета по благоустройству с вопросами по уборке, используя контактные телефоны, портал госуслуг или приложение «Госуслуги Решаем вместе». Также предусмотрена возможность обращения через социальные сети.