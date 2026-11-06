В Павловском Посаде реконструируют межрайонные очистные сооружения

Реконструкция межрайонных очистных сооружений в Павловском Посаде начнется в I квартале 2027 года. Государственная экспертиза проекта завершится в декабре 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

5 ноября глава Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко и депутат Государственной думы Геннадий Олегович Панин посетили межрайонные очистные сооружения канализации в Павловском Посаде.

Сооружения ввели в эксплуатацию в 1971 году, они нуждаются в замене. Сейчас они очищают стоки более 200 тыс. жителей Павлово-Посадского округа, включая Электрогорск, а также Электростали и части Богородского округа.

Проектная мощность обновленного комплекса составит 60 тыс. кубометров в сутки. Он будет обслуживать до 220 тыс. человек. На время реконструкции очистные продолжат работать в штатном режиме. По данным администрации, качество очистки не снизится, а работы не создадут неудобств для жителей.

Проект предусматривает биологическую очистку в аэротенках нового поколения, ультрафиолетовое обеззараживание стоков, решение проблемы иловых карт и полную автоматизацию процессов. Реконструкция позволит снизить концентрацию вредных веществ в сбросах, защитить водные ресурсы бассейна Волги от загрязнения и перейти на замкнутый цикл обработки осадков.

Проект реализуют при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в рамках госпрограммы министерства ЖКХ Московской области. Он важен для санитарно-эпидемиологического благополучия и развития округа.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.