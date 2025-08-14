сегодня в 14:52

В Павловском Посаде проходят встречи с жителями по вопросам ремонта фонда МКД

13 августа в Павловском Посаде состоялись встречи с жителями многоквартирных домов по вопросам ЖКХ и благоустройства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Первый заместитель главы округа Филипп Ефанов встретился с жильцами дома 14 по улице Фрунзе, которые обратились с вопросами содержания жилых помещений.

«До 15-го августа сотрудники управляющей организации проведут необходимые технические обследования помещений, после чего будут определены сроки ремонта многоквартирного дома» - заявил Филипп Ефанов.

Также встреча с жителями прошла во дворе дома 2 по переулку БЖД. Жильцов беспокоили вопросы водоотведения во дворе дома, установка искусственной неровности, ремонт ступеней входной группы подъезда.

«Ремонт входной группы проведем до конца текущей недели. Проработаем техническое решение по отводу воды, скапливающейся на дворовой территории во время осадков, установку искусственной неровности рассмотрим на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения. По итогам работ проведем повторную встречу для оценки результата» - сказал Филипп Александрович.

Напоминаем, что задать интересующие вопросы можно по телефону Горячей линии Главы: 2-99-03. Записаться на личный приём можно по телефону: 2-99-05.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», - сказал Воробьев.