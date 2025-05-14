В Павловском Посаде обсудили вопросы качества водоснабжения в центре города

Глава Павлово-Посадского округа провел очередное оперативное совещание с руководителями учреждений, коммунальных и дорожных служб. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На сегодняшнем совещании с руководителями коммунальных служб особое внимание уделили теме качества воды в центре Павловского Посада. В последнее время поступает много обращений от жителей по этому вопросу. Направил в адрес „КС МО“ поручение о проведении заборов воды на насосных станциях для лабораторного анализа. При необходимости примем дополнительные меры для улучшения ситуации, — сказал Денис Семенов.

По линии дорожного хозяйства Глава Павлово-Посадского округа поручил Мосавтодору навести порядок на региональных дорогах — внимательно убрать смет, обновить дорожную разметку и покрасить бордюры. Работы по ремонту дорог продолжаются силами ДРСУ в Павловском Посаде и Электрогорске. В частности, завершено асфальтирование парковки у парка Меленки со стороны мкр. Городок.

На этой неделе скоро завершатся работы по отсыпке дорог на улицах Озерная, Героев Селезнева, Макарова, Кудряшова и Полетаева. Денис Семенов дал поручение разобраться с организацией заезда в ПАТП, а также восстановить дорожки на вокзале после работ ресурсоснабжающей организации.

«С понедельника временно не работает компьютерный томограф в Павлово-Посадской больнице, однако необходимые детали для ремонта уже доставлены и работы начались. Планируем возобновить работу КТ в четверг, 15 мая», — отметил Денис Олегович.

В завершении совещания глава округа дал поручение коммунальным службам подготовиться к проведению промывки и опрессовки домов, заблаговременно подготовить все инженерные сети к отопительному сезону. Такие профилактические меры — залог комфортной жизни и безопасности жителей.

«Все задачи, поставленные губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым, будут выполнены в полном объеме. Продолжаем работать во благо нашего округа и каждого его жителя», — сказал Денис Семенов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.