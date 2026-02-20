В Павловском Посаде ночью очистили автовокзал от снега

Коммунальные службы Павловского Посада в ночь на 20 февраля провели уборку снега на автовокзале на улице Вокзальной. Две комбинированные дорожные машины расчистили проезд к перронам и стоянку для автобусов.

Работы начались в 01:00, когда движение транспорта отсутствовало. Спецтехника сгребала снег с проезжей части и посыпала покрытие песком, чтобы предотвратить образование наледи. Ледяную массу вывезет утренняя смена, которая заступит на дежурство в 4:00.

На расчистку территории автовокзала у двух машин ушло чуть более пяти минут. Всего в ночную смену в городе задействовали около 20 единиц техники. Основное внимание уделили дорогам, центральную часть Павловского Посада планируют полностью очистить к утру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.