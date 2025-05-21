В Павловском Посаде наметили планы по обновлению инженерных сетей

В Павловском Посаде завершился отопительный сезон — с нуля часов 19 мая КС МО начали плановые работы по переходу на летний режим эксплуатации. В этот период, в связи с изменением гидравлических параметров, были возможны кратковременные отклонения по качеству холодного и горячего водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Денис Семенов поручил всем ответственным службам провести необходимые работы максимально оперативно, чтобы свести любые неудобства для граждан к минимуму.

В этом году КС МО приступает к масштабному обновлению — в рамках государственной программы будет заменено около 7 км инженерных сетей. Глава округа особо подчеркнул важность соблюдения сроков и обязательного благоустройства всех участков после завершения работ. Также Денис Олегович поручил МБУ «Благоустройство» ускорить темпы ямочного ремонта во всех территориальных отделах округа.

Управляющие компании в Павловском Посаде и Электрогорске продолжают сезонные работы: ведется покос травы, проводится покраска элементов детских и спортивных площадок.

«Особое внимание уделяем подготовке к благоустройству новой общественной территории на месте бывшего неврологического диспансера улице Ленина. Уже проведены работы по опиловке аварийных деревьев и их вывозу», — сказал Денис Семенов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.