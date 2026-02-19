сегодня в 14:22

В Павловском Посаде начали уборку снега у лицея №2

Коммунальные службы 19 февраля приступили к уборке снега у лицея №2 на улице Кирова в Павловском Посаде. За день высота снежного покрова увеличилась на 12 сантиметров, из-за чего рядом с учебным заведением образовались сугробы.

Работы ведут на улице Кирова, 87. Возле лицея №2 скопились большие снежные массы, и дети после уроков выходят играть на сугробы, что может быть небезопасно.

Трактор собирает снег и грузит его в самосвал. Из-за постоянного движения школьников технике приходится работать осторожно, поэтому расчистка занимает больше времени. Завершить уборку на этом участке планируют в течение нескольких часов.

Всего в центральной части Павловского Посада задействовано более 20 единиц техники. В приоритете — расчистка территорий социальных объектов: школ, детских садов и поликлиник.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.