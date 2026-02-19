В Павловском Посаде коммунальщики начали уборку снега на площади

Коммунальные службы Павловского Посада 19 февраля приступили к расчистке площади Революции от снега после мощного снегопада. На центральной площади, где расположены остановки общественного транспорта, работают 15 человек и спецтехника.

Сильный снегопад в Павловском Посаде продолжается. В 11:00 работы по уборке развернули на площади Революции у здания администрации городского округа. Бригада из 15 человек расчищает пешеходные дорожки, два трактора собирают ледяную массу и загружают ее в самосвал. Снег вывозят на полигон. Работы организованы в круглосуточном режиме.

Основной упор коммунальщики делают на расчистку дорог. Сугробы убирают с обочин, чтобы обеспечить водителям необходимый обзор и повысить безопасность движения.

Всего на территории округа задействованы более 400 человек и свыше 200 единиц техники. Тракторы, самосвалы, грейдеры и мини-погрузчики очищают улицы и дворы в течение всего дня и ночи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.