В Павловском Посаде и Егорьевске провели уроки электробезопасности

Специалисты «Мособлэнерго» в начале октября провели занятия «Электричество — не игрушка!» для 55 школьников Павловского Посада и Егорьевска. Детям объяснили правила безопасного обращения с электричеством на улице и дома, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Сотрудники Павлово-Посадского филиала «Мособлэнерго» провели интерактивные уроки для профилактики детского электротравматизма и обучения грамотному обращению с энергоресурсами.

В Павловском Посаде занятие посетили 28 второклассников школы № 10 имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР В. Ф. Быковского. Работники Павлово-Посадского производственного отделения рассказали о пользе и рисках электрического тока. Они объяснили, почему нельзя приближаться к трансформаторным подстанциям, подниматься на опоры линий электропередачи и касаться оборванных проводов. Отдельно разобрали предупреждающие знаки и правила использования домашних электроприборов.

В Егорьевске сотрудники Егорьевского сетевого участка провели урок для 27 пятиклассников школы № 10. Детям объяснили физическую природу электричества, порядок действий в нештатных ситуациях и вызова экстренных служб. На практической части школьники рассмотрели и примерили средства индивидуальной защиты электромонтеров: диэлектрические перчатки, боты и защитные каски.

«Возможность детально рассмотреть средства защиты электромонтера и услышать правила поведения из уст профессионалов формирует у школьников не страх, а осознанное уважение к энергообъектам и грамотность в быту», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министр подчеркнул, что цель занятий — научить каждого ребенка в регионе действовать в нештатной ситуации, сочетая теорию с практикой.

«Мособлэнерго» регулярно проводит такие уроки в образовательных организациях Подмосковья с 2014 года. Ежегодно их посещают свыше трех тысяч школьников. Занятия помогают закрепить навыки безопасного поведения вблизи действующих энергообъектов и познакомиться с основами профессии энергетика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.