сегодня в 15:28

Коммунальные службы Павлово-Посадского округа перешли на усиленный режим работы с началом первого снегопада. Они расчищают дороги, тротуары и дворы, обрабатывают дорожную сеть противогололедными материалами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коммунальные службы Павлово-Посадского округа убирают снег и обрабатывают дорожную сеть противогололедными материалами. Спецтехника расчищает дороги, тротуары и дворы для безопасного передвижения пешеходов и автомобилистов.

МБУ «Благоустройство Павловский Посад» задействовало 21 единицу техники: 15 машин работают во дворах, шесть — на магистралях. АО «Павлово-Посадское ДРСУ» направило на муниципальные дороги три комбинированные дорожные машины и четыре трактора МТЗ.

На региональных трассах ГБУ МО «Мосавтодор» использует три комбинированные дорожные машины, мини-погрузчик и трактор МТЗ. В Электрогорске работают одна комбинированная дорожная машина и два трактора МТЗ.

В первую очередь службы очищают основные магистрали и маршруты общественного транспорта, подъезды к больницам, школам и детским садам. Приоритет также отдают остановкам, пешеходным переходам, пандусам и дворовым территориям.

Администрация просит автомобилистов не оставлять машины вдоль дорог и во дворах, чтобы не мешать проезду снегоуборочной техники. О неубранных участках можно сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 или на горячую линию главы Павлово-Посадского городского округа по телефону 2-99-03.

Уборка и обработка территорий продолжаются. Жителей призывают быть внимательными на дорогах во время снегопада.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.