В Павлово-Посадском округе отремонтировали два котла котельной

Подрядная организация завершила капитальный ремонт двух водонагревательных котлов на котельной БЖД в Павлово-Посадском округе. Работы выполнили по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Котельная БЖД входит в состав объектов Мособлводоканала. Подрядчик демонтировал оборудование и трубопроводы, установил котлы и горелки, подключил газопроводы и запорно-регулирующую арматуру. Также специалисты проложили кабельные трассы, смонтировали и подключили систему автоматизации тепломеханического оборудования.

Газоиспользующее оборудование заменили и оснастили автоматикой безопасности при розжиге котла. Это позволило минимизировать влияние человеческого фактора. Кроме того, обновили экранные и конвективные части котла, включая газогорелочные и дутьевые устройства. Ремонт позволит продлить срок службы оборудования и снизить риск аварий.

Водонагревательные котлы нагревают воду для отопления и горячего водоснабжения, передавая ей тепло от сжигаемого топлива. Обычно температура составляет 70–150 °C. Достаточное давление в системе не дает воде закипать.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в 2026 году в регионе проведут 96 мероприятий по строительству, реконструкции и капремонту ключевых объектов и сетей. Работы будут выполнять без прекращения подачи услуг жителям. На уже обновленных объектах снизилось число жалоб на качество и запах воды либо такие обращения полностью прекратились.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.