«РУВИКИ» запустила масштабную энциклопедию трудовых династий России

Интернет-энциклопедия РУВИКИ открыла спецпроект «Трудовые династии», который впервые собирает подлинные истории семей, поколениями сохраняющих верность одной профессии. На старте проекта цифровая база знаний объединила статьи о более чем 300 династиях из 30 регионов страны — от учителей и врачей до металлургов, энергетиков и хлеборобов.

Проект задуман как интерактивная карта профессиональной преемственности России. Для каждого региона-участника на платформе создан отдельный цифровой раздел, в котором в строгом, но увлекательном академическом формате рассказывается о семьях, чей совокупный трудовой стаж в рамках одной специальности нередко исчисляется веками.

В фокусе проекта — люди, а не просто статистика. Материалы охватывают ключевые отрасли экономики и социальной сферы: истории машиностроителей, металлургов и энергетиков, силами которых строились крупнейшие предприятия и города; династии педагогов, врачей и работников культуры, формирующие интеллектуальный код регионов; семьи, десятилетиями работающие в сельском хозяйстве, лесной отрасли и энергетическом комплексе.

«За каждой статьей в „Трудовых династиях“ стоит не просто перечень дат и наград, а реальный опыт поколений, который ковал историю регионов и всей страны. Мы создаем общедоступную базу знаний, чтобы эти уникальные семейные архивы и традиции не были забыты, а стали ориентиром для молодых профессионалов», — отметил генеральный директор интернет-энциклопедии РУВИКИ Владимир Медейко.

Среди примеров историй проекта — династия Федотовых (Западная Сибирь и Южный Урал) с совокупным стажем более 375 лет в нефтегазовой отрасли и собственным гербом, где десять гвоздей в форме звезд в подкове символизируют десять детей внука родоначальника. В Вологодской области три поколения династии Заугаровых–Бубиных накопили стаж свыше 370 лет — один из мастеров с трех лет приходил на комбинат с родными, а позже стал там токарем и наставником. В Тульской области династия Стабровых ведет историю с 1913 года: ее основатель пришел на патронный завод в 11 лет учиться слесарному делу, а со временем на предприятии стали работать его супруга, дети и внуки.

Три поколения семьи Соколенко в Белгородской области отдали Старооскольскому механическому заводу более 233 лет общего стажа. В Псковской области медицинская династия Дитрихов объединяет 12 человек со стажем около 248 лет. Педагогическая династия Ткачевских–Борисовых–Комаровых преподает с 1880 года — их деятельность охватывает Орловскую, Курскую, Тверскую области, Марий Эл и Алтайский край, от уроков рисования до физики и информатики.

Проект «Трудовые династии» открыт для читателей и продолжает масштабироваться, пополняясь новыми именами и регионами. Ознакомиться с историями семей можно в разделе специальные проекты на главной странице РУВИКИ.

РУВИКИ — современная российская интернет-энциклопедия, которая сочетает автоматизацию и искусственный интеллект с экспертной проверкой данных, опираясь на сотрудничество с ведущими научными и культурными организациями страны.