В Павлово-Посадском округе модернизируют 27 объектов ЖКХ

Рабочее совещание по реализации госпрограммы в сфере ЖКХ прошло в Павловском Посаде под руководством первого заместителя министра ЖКХ Московской области Дмитрия Лабыкина. В округе реализуют 27 мероприятий по модернизации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники встречи обсудили капитальный ремонт инженерных сетей, реконструкцию котельных, строительство блочно-модульных котельных, обновление теплотрасс, а также модернизацию водозаборных узлов и систем водоснабжения и водоотведения.

Генеральный директор ГУП МО «Мособлводоканал» Владимир Векленко сообщил, что работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы». В активной стадии находятся 27 мероприятий, из них 23 объекта планируют полностью завершить в 2026 году. Заказчиком выступает ГУП МО «Мособлводоканал».

«Планы масштабные — ждем результатов, которые напрямую повлияют на качество коммунальных услуг для жителей округа», —

сказал врип главы Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.