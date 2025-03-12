В парке «Ривьера» Можайска прошел первый субботник в 2025 году

Сотрудники парка совместно со студентами Можайского техникума собрали прошлогоднюю листву, ветки, валежник и мусор. Всего около 50 человек приняли участие в уборке парковой зоны. Также была проведена санитарная рубка деревьев для очистки территории, облагораживания парка и посадки новых, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для участников субботника работала зона отдыха, где можно было подкрепить силы горячим чаем и угощениями.

Директор «Ривьеры» Александр Калинин также принял участие в первой весенней уборке парка. Он сообщил, что в ближайший месяц пройдет еще один субботник и пригласил всех жителей Можайска приходить прогуляться на свежем воздухе и полюбоваться расцветающей природой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.