В Ошейкино Лотошинского округа 24 сентября отключат газ у 21 потребителя

Специалисты 24 сентября 2026 года заменят оборудование газовых сетей в поселке Ошейкино Лотошинского округа. На время работ подачу газа приостановят у 21 потребителя, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

В поселке Ошейкино Лотошинского городского округа 24 сентября пройдут плановые работы на газовых сетях. С 08:00 до 20:00 специалисты заменят распределительный пункт и отключающее устройство. На это время без газа останется 21 потребитель. О проведении работ сообщила Волоколамская районная эксплуатационная служба.

После монтажа оборудования специалисты проведут пневматические испытания и проверят герметичность системы. Подачу газа восстановят после подтверждения работоспособности и безопасности сетей.

Плановые работы необходимы для стабильного и безопасного газоснабжения. При возникновении вопросов или появлении запаха газа жители могут обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104, с мобильного телефона — 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с представителями ПАО «Газпром». На важной встрече было принято решение о догазификации почти 1 000 СНТ. Также обсудили реализацию ключевых программ по повышению надежности энергоснабжения региона.

«Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населенных пунктов, и наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах «Газпрома». Поэтому все эти актуальные вопросы мы вынесли на обсуждение. До наступления холодов мы должны завершить необходимые работы по подготовке наших муниципалитетов к отопительному сезону», — заявил Воробьев.