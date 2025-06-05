В Оренбургской области при поддержке РЭО построят КПО мощностью 300 тыс т

В Оренбургской области при поддержке Российского экологического оператора (РЭО) планируется возведение комплекса по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 300 тыс. т в год. Проект будет реализован на условиях концессии с финансированием со стороны РЭО. Детали инициативы обсудили врио губернатора региона Евгений Солнцев, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев и представители РЭО, сообщила пресс-служба оператора.

«В марте 2025 года Правительство согласовало 25 проектных обществ в 19 регионах, в которых будут созданы объекты ТКО на основе концессий без конкурса. Мера направлена на поддержку субъектов в части сокращения сроков создания инфраструктуры по обращению с ТКО. Проектная компания Оренбургской области вошла в данный перечень. Там будет построен комплекс „Центральный“ мощностью обработки 300 тыс. т. Концессионное соглашение будет заключено без конкурса с будущим концессионером. Общая стоимость комплексного объекта оценивается в 7,8 млрд рублей», — сообщил Денис Буцаев.

Строительство объекта разделено на три этапа. Первый включает введение сортировочной линии на 300 тыс. т и участка компостирования мощностью 129,4 тыс. т. На втором этапе запланировано возведение объекта утилизации, а на третьем — площадки для размещения «хвостов» объемом 165 тыс. т.

«Вопрос по обращению с ТКО — в центре нашего внимания и, безусловно, жителей региона. Все проблемы на сегодняшний день нам известны, планомерно решаем их. И строительство такого комплекса серьезно поможет нам в этой работе», — отметил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

Для ускорения реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» 20 марта 2025 года Правительство РФ приняло распоряжение № 649-р. Документ призван устранить барьеры, мешающие регионам развивать инфраструктуру ТКО: дефицит частных инвестиций, длительные процедуры согласования (иногда более года), а также участие недобросовестных компаний в конкурсах.

Из-за этих факторов сроки реализации проектов затягиваются, а их стоимость растет. Чтобы минимизировать влияние на тарифы, РЭО предоставит льготное финансирование, покрывающее до 95% сметной стоимости проектов, прошедших госэкспертизу. Общий объем таких льготных средств превысит 100 млрд рублей.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная задача — создание в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений посвящено формированию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения отходов до 50% и вовлечение не менее 25% вторсырья в хозяйственный оборот.