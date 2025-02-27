В Орехово-Зуевском округе отремонтируют два ВЗУ

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказал о модернизации систем водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев обсудил развитие Орехово-Зуева с Заголовацким. Особое внимание они уделили новым социальным объектам, тепло- и водоснабжению, общественному транспорту.

Заголовацкий подчеркнул, что система водоснабжения в округе достаточно крупная. Она включает 67 станций подъема, 71 ВЗУ, 59 КНС.

«В этом и следующем годах мы планируем капитально отремонтировать две ВЗУ — в Верее и Куровском, три скважины — в Верее, Новом Снопке и Крольчатнике», — сказал глава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших пяти лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой — за пять лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.