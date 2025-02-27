Андрей Воробьев обсудил развитие Орехово-Зуево с главой округа Заголовацким

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие Орехово-Зуево с главой городского округа Русланом Заголовацким. Особое внимание они уделили новым социальным объектам, тепло- и водоснабжению, а также общественному транспорту, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что в своей работе власти отталкиваются от национальных целей, которые озвучил президент России Владимир Путин: это рост качества жизни, модернизация социальной сферы, комфорт и безопасность, развитие экономики.

«В Орехово-Зуевском городском округе в последние годы мы реализуем заметные программы, связанные и с благоустройством, и с системой ЖКХ — в этом году продолжим масштабную программу по обновлению коммунальной инфраструктуры, в частности коллекторов. Давайте обсудим, чем еще можем помочь, какие темы наиболее актуальны для жителей», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Московской области сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.