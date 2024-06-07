В Орехово-Зуевском началась реализации проекта «Светлый город»

Объявлен конкурс на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городском округе Орехово-Зуевском. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городских округах Московской области по адресам: Орехово-Зуевский городской округ с. Смолево к многодетным (участок1), с. Смолево к многодетным (участок 2), с. Смолево к многодетным (участок 3), с. Смолево к многодетным (участок 4), Парк между дер. Давыдово, ул. Советская и село Гора парк «Победы», Орехово-Зуевский г. о., п. 1 Мая, от автомобильной дороги регионального значения до дома 11, п. 1 Мая от дома 99 до д. 20, п. 1 Мая от автомобильной дороги регионального значения до дома 60, п. 1 Мая от дома 19 до дома 21, Автодорога к СНТ «Текстильщик-1», Орехово-Зуевский г. о., д. Федорово, г. Ликино-Дулево, Сквер между ул. Степана Морозкина и ул. Юбилейная, г. Орехово-Зуево, ул. Красина, ул. Торфяная, г. Орехово-Зуево, ул. Окрайная, ул. Окрайная, участок 2, Орехово-Зуевский г. о., от д. 103а до д. 89 с. Хотеичи (участок 9); (съезд с ул. Спортивная) с. Хотеичи (участок 30), от д. 463а до д. 385 с. Хотеичи, от ул. Спортивная до д. 63 с. Хотеичи (участок 11), ул. Спортивная с. Хотеичи, участок 8, с. Хотеичи — д. Лашино, д. Малая Дубна, квартал Озерный, участок дороги N 9, д. Внуково.

Выполнение работ по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения, электроарматуры планируется завершить к ноябрю 2024.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств городских округов Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.