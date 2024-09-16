В Орехово-Зуеве зафиксировали несколько нарушений сброса отходов в контейнеры

В Орехово-Зуевском округе активно ведется борьба с нарушителями чистоты, безответственными водителями и «серыми возчиками», которые выбрасывают или оставляют строительные отходы и иной мусор рядом с баками у контейнерных площадок. Благодаря камерам «Безопасный регион» нарушения были зафиксированы в г. Дрезна и г. Ликино-Дулево, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Нарушение правил складирования строительных отходов и их сброс на контейнерные площадки приводит к невозможности своевременного вывоза твердых коммунальных отходов региональным оператором и как следствие образованию перенакопления и навалов.

Штраф за сброс отходов из автомобиля в неположенном месте может достигать 70 тысяч рублей для физических лиц, 100 тысяч рублей — для должностных лиц и 200 тысяч рублей — для юридических лиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.