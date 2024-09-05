В Орехово-Зуеве выявили 25 случаев сброса мусора в контейнеры с помощью камер

За июль и август в Орехово-Зуевском округе камеры видеонаблюдения «Безопасный регион» зафиксировали 25 несанкционированных сбросов строительных отходов на контейнерных площадках. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе активно ведется борьба с нарушителями чистоты — безответственными водителями и «серыми возчиками», которые выбрасывают или оставляют строительные отходы и иной мусор рядом с баками у контейнерных площадок.

Выявлять сброс отходов из автомобилей помогают камеры «Безопасный регион». Так, за два летних месяца удалось зафиксировать 25 случаев незаконного сброса строительного мусора.

Наибольшее количество нарушений произошло в городах Дрезна и Куровское.

Нарушение правил складирования строительных отходов и их сброс на контейнерные площадки приводит к невозможности своевременного вывоза твердых коммунальных отходов региональным оператором и как следствие образованию перенакопления и навалов.

Штраф за сброс отходов из автомобиля в неположенном месте может достигать 70 тысяч рублей для физических лиц, 100 тысяч рублей — для должностных лиц и 200 тысяч рублей — для юридических лиц.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.