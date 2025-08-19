В Орехово-Зуеве возводят новую станцию водоподготовки

В поселке Верея Орехово-Зуевского городского округа идет строительство новой станции водоподготовки. Работы проходят по программе губернатора региона Андрея Воробьева «Чистая вода» и под контролем Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Завершить их планируется до конца года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Уже смонтированы каркас павильона, который обошьют ограждающими панелями. Строение будет состоять из двух частей. В первой разместят резервуары с водой, во второй фильтры, станцию второго подъема, системы автоматики и обеззараживания», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Автоматизированная станция позволит улучшить качество подачи воды для 2,5 тысяч жителей Вереи.

Ранее в поселке Верея началось благоустройство сквера. В результате реконструкции на территории в полгектара появится новый тротуар площадью 1390 квадратных метров, современное уличное освещение, будут установлены лавочки и урны, а также приведена в порядок зеленая зона. Уже к осени жители Вереи смогут наслаждаться прогулками по обновленной зоне отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.