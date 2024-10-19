В Ольховке ввели в эксплуатацию локальные очистные сооружения

сегодня в 06:51

Новые локальные очистные сооружения заработали в селе Покровском жилого городка Ольховка, сообщили в пресс-службе Рузского округа.

Очистные сооружения работают без сбоев, обеспечивая жителей жилого городка качественной системой водоотведения. Это стало возможным благодаря профессионализму подрядной организации и ответственному подходу администрации к реализации проекта, указано в сообщении.

В Рузском городском округе продолжат работу над реализацией других важных проектов развития жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.