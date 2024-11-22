В округе Шатура устраняют последствия штормового ветра

Прошедшей ночью в Подмосковье был объявлен оранжевый уровень погодной опасности в результате прошедшего шторма. Синоптики прогнозировали большое количество осадков, сильные порывы ветра и заморозки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В результате стихии в муниципалитете больше всего пострадали деревья. Так, в шатурском парке имени Гагарина рано утром службы парка уже расчистили пешеходную дорожку от упавшего дерева. Теперь прогулкам здесь ничего не угрожает.

В Шатуре на бульваре Мира дерево упало около салона штор и ателье. Никто не пострадал.

В Шатурторфе служба дорожного хозяйства и благоустройства уже убирают сломанные березы, они тоже не выдержали порывов ветра. Для работ задействована техника.

Также жители отмечали, что от ветра пострадали крыши контейнерных площадок, а мусорные баки «убегали» со своих мест. Легкие пластиковые баки выдувало из-под навесов.

Сейчас коммунальщики приводят город в порядок и возвращают все на свои места. Обо всех разрушениях жители могут сообщать по телефону 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.