В округе Шаховская подходит к завершению ремонт подъездов в 10 домах

В городском округе Шаховская завершаются работы по текущему ремонту подъездов в десяти многоквартирных домах в восьми населенных пунктах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Текущий ремонт включает в себя косметические услуги, такие как покраска стен, установка или восстановление поручней и почтовых ящиков, а также замена или ремонт осветительных приборов и оконных проемов.

«Управляющая компания МПКХ «Шаховская» несет ответственность за поддержание надлежащего состояния мест общего пользования. Сотрудники регулярно осматривают помещения и осуществляют необходимые ремонтные работы», — прокомментировал заместитель главы городского округа Шаховская, курирующий сферу ЖКХ Андрей Кондауров.

Предельная стоимость одного подъезда в 2-5-этажном МКД в соответствии с государственной программой Московской области составляет 740 тыс. рублей. Ремонт 24 подъездов осуществляется за счет финансирования из местного бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.