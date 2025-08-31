В округе Пушкинский жителей обучают работе с системой электронного голосования

В офисе управляющей компании «Школьная» жителям рассказывают, как работает система электронного голосования. На встрече депутаты окружного совета Анна Дунаева и Любовь Дмитриева также помогают разъяснить процедуру и отвечают на вопросы, которые чаще всего возникают у собственников многоквартирных домов, сообщает пресс-служба городского округа Пушкинский.

Новый формат голосования позволяет обсуждать насущные проблемы без бумажной волокиты. Жителю достаточно зайти в приложение ГИС ЖКХ и голос каждого будет учтен.

«Подсчет голосов проводится в течение 4-5 часов. На следующий день после окончания голосования за чашкой чая или за чашкой кофе вы уже можете посмотреть в ГИС ЖКХ решение по вашему собранию», — рассказывает о нюансах процедуры генеральный директор УК «Школьная» Александр Бурлаков.

Для тех, кто не пользуется интернетом, есть альтернатива — можно прийти в управляющую компанию, где специалисты помогут оформить бюллетень на бумаге и внесут его в систему, таким образом никто не остается в стороне, учитывается голос каждого. Еще одна возможность — проголосовать в офисе МФЦ. Здесь консультанты помогают тем, у кого нет возможности проголосовать дома.

Специалист покажет, как подать голос в электронном виде. Так сделала многодетная семья из Ивантеевки.

«Достаточно легкий интерфейс, зашла, проголосовала, для меня это очень удобно. Даже с маленькими детьми всегда помогут, расскажут, отвлекут, предложат и стул, где присесть, и игрушки для ребенка», — делится многодетная мама Жанна Румянцева.

Через электронное голосование жители решают любые вопросы, касающиеся их дома. Процедура прозрачна, результаты доступны каждому собственнику. Если, например, управляющая компания ненадлежащим образом содержит общее имущество или нерационально расходует денежные средства, по закону жители вправе инициировать собрание и проголосовать за смену управляющей компании.

Тема смены управляющей компанией и вопросы к ее работе часто звучат на выездных администрациях. Именно поэтому электронный формат становится хорошим инструментом, он упрощает процесс и делает его понятным для всех.

«Это новый формат для жителей всего округа. Он внедряется для того, чтобы было удобно всем возрастным категориям наших жителей. Придуман вариант с посещением МФЦ, где это можно сделать с помощью консультанта», — рассказывает депутат муниципального Совета Любовь Дмитриева.

Продолжается и серия встреч с активными председателями многоквартирных домов. Им также рассказывают о механизме электронного голосования и его преимуществах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.