В округе Пушкинский заменили песочницы во дворах

Управляющая организация округа Пушкинский провела модернизацию детских игровых зон. На двух площадках во дворах многоквартирных домов на улице Степана Разина, дом 2 корпус 5 и в микрорайоне Серебрянка, дом 46, специалисты установили современные песочницы с усовершенствованным дизайном и функционалом. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Управляющая организация выполнила комплекс работ по установке конструкций с игровыми панелями и прочным каркасом, обеспечивающим долговечность и отвечающим требованиям безопасности.

Обновленные детские песочницы уже доступны для маленьких жителей муниципалитета.

Подробнее о том, куда обращаться в случае обнаружения неисправностей детских площадок рассказываем на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.