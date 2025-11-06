В округе Пушкинский высадили более 20 молодых сосен

В округе Пушкинский специалистами муниципального бюджетного учреждения по содержанию территорий проведены озеленительные работы в районе улицы Некрасова, поселок Ашукино. В рамках благоустройства территории, прилегающей к дворовой территории и зданию стационара, было высажено 23 молодые сосны, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Хвойные деревья были выбраны не случайно – они не только являются круглогодичным источником кислорода, но и обладают ценными фитонцидными свойствами. Новые посадки будут способствовать очищению воздуха, созданию благоприятного микроклимата и эстетическому преображению территории.

Озеленение дворов и общественных пространств входит в обязательный перечень работ программы «Формирование комфортной городской среды».

Важно, что в процессе согласования необходимых мероприятий по благоустройству активное участие принимают и сами жители. Именно они вместе с представителями местного самоуправления и управляющих компаний определяют комплекс первоочередных работ, включая посадку деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.