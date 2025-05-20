В округе Пушкинский специалисты обновляют многоквартирные дома

Фасад пятиэтажного дома № 15 на Московском проспекте в Пушкине будет полностью обновлен. Работы по капитальному ремонту стартовали в апреле текущего года. К настоящему моменту установлены строительные леса, ведутся работы по ремонту межпанельных швов и ремонту балконных плит. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Пушкинский.

По фасаду проведена очистка панельных плит для нанесения декоративного штукатурного слоя. Заказчиком выступает фонд капитального ремонта общего имущества МКД МО. Завершить работы по преображению здания, построенного в 1964 году, планируют в сентябре 2025 года.

В рамках ремонта планируется выполнить следующие работы: удалить старое покрытие и произвести шлифовку поверхности, демонтировать межпанельные швы, укрепить фасад с помощью специальной сетки, нанести декоративную штукатурку и выполнить покраску.

Также будут проведены работы по обновлению элементов, влияющих на комфорт жителей: балконов, козырьков, входных групп и отмостки. Экраны балконов заменят бесплатно, а при необходимости сделают новую стяжку и гидроизоляцию.

Это не единственный многоквартирный дом в центре города, который ожидает преобразование. Еще два дома на Московском проспекте также будут отремонтированы в рамках программы капитального ремонта. Будут обновлены кровли и фасады этих зданий.

В доме № 21, построенном в 1968 году, с конца февраля проводятся работы по ремонту кровли. Старое покрытие уже почти полностью снято, в настоящее время рабочие устанавливают стропильную систему и парогидроизоляцию. Планируется завершить работы в июне. Фасад также будет обновлен, но работы по нему еще не начаты.

В соседнем доме № 19, построенном в 1966 году, также запланирован капитальный ремонт в текущем году. Здесь будет заменено покрытие крыши и выполнен ремонт панельного фасада с нанесением защитного слоя, чтобы вернуть ему первоначальный вид.

В ближайшие годы эти дома ожидают и другие обновления. В планах — ремонт подвалов, фундамента и инженерных систем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.