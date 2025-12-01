В округе Пушкинский прошел заключительный муниципальный форум «Управдом»

В Пушкинском городском округе прошел заключительный в этом году форум «Управдом». На мероприятие пригласили жителей Ивантеевки, Пушкино и Красноармейска, которые смогли узнать обо всех изменениях в сфере ЖКХ и получить ответы на все вопросы, которые у них возникают в процессе эксплуатации своих многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

В форуме приняли участие представители ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, АО «Мосэнергосбыт», ООО «МосОблЕИРЦ», администрации и муниципального Совета депутатов, Общественной палаты, УО и РСО, а также председатели советов МКД и жилищные активисты.

Среди ключевых тем:

переход на прямые договоры с «Мосэнергосбыт» с 01.12.2025;

переход на электронный платежный документ через РПГУ;

проведение общих собраний собственников жилья в ГИС ЖКХ.

Кроме того, участники форума поделились своими успехами в решении конкретных вопросов, включая благоустройство, организацию парковок и ремонтные работы, которые были выполнены при поддержке местной администрации. Обсудили необходимость адаптации многоквартирных домов под потребности участников СВО, которые вернулись домой после ранения и имеют инвалидность.

Такое взаимодействие позволяет оперативно решать коммунальные вопросы, делают работу управляющих и ресурсоснабжающих организаций открытой и понятной, помогая конструктивно взаимодействовать всем участникам процесса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.