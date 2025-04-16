В округе Пушкинский продолжаются работы по капитальному ремонту котельной

В округе Пушкинский специалисты разобрали теплоизоляцию котла № 3 модели КВГМ-20 и приступили к замене труб, отслуживших свой срок — котел сконструирован таким образом, что отслужившие свой срок трубы могут быть демонтированы, а на их место вварены новые. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящий момент уже закончен монтаж труб топочной части, идет замена боковых экранов и конвективной части котла. После монтажа трубной системы котел опрессуют, затем восстановят теплоизоляцию.

Также во время работ заменят запорную арматуру, насосы подпитки, газовое оборудование, систему дымоудаления, проверят системы автоматики.

Все работы выполняются в строгом соответствии с нормативами и технической документацией. Особое внимание уделяется безопасности — как будущей эксплуатации, так и текущему ходу работ. Такие мероприятия проводят после определенного времени наработки агрегата. До этого аналогичные работы провели на другом котле осенью прошлого года. Важно отметить, что ремонт проходит без останова подачи ресурса.

Вместе с тем коммунальными службами Красноармейска регулярно проводится плановый обход и техническое обследование участков тепловых сетей. Плановый обход осуществляется в рамках регламентных мероприятий по мониторингу состояния сетей, находящихся под нагрузкой. Проведение обследования в отопительный период (который все еще продолжается из-за капризов погоды) позволяет специалистам оперативно выявлять потенциальные дефекты и зоны повышенного износа, фиксировать технические параметры работы оборудования в условиях реальной эксплуатации и формировать актуальный план ремонтных работ на теплое время года.

Обследование охватывает как магистральные, так и внутриквартальные сети, а также тепловые камеры, запорную арматуру и иные элементы инфраструктуры теплоснабжения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены – это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.