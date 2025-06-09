В округе Пушкинский появилась обновленная контейнерная площадка

От жителей деревни Михалево округа Пушкинский поступали нарекания на содержание контейнерной площадки в деревне. Претензии были как к состоянию самого сооружения, так и к постоянной переполненности мусорных контейнеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уполномоченный главы Людмила Гастило вместе с руководителями муниципальных учреждений, обслуживающих данную территорию, и представителем регионального оператора выехали на место, осмотрели площадку и приняли меры по устранению проблемы.

Территорию контейнерной площадки отсыпали асфальтной крошкой, сделали новое ограждение для бункера и заменили крышу. Кроме того, силами муниципального учреждения «Софрино» была очищена от мусора территория за контейнерной площадкой, куда жители близлежащих домов выносят со своих участков ветки, старые доски и твердые бытовые отходы. Региональный оператор, в свою очередь, внес изменения в график вывоза ТКО, и теперь отходы с данной площадки будут вывозиться 4 раза в неделю, а не 2, как раньше.

«Надеюсь, что принятые меры по наведению порядка позволят содержать данную площадку в чистоте, а жителям деревни Михалево хочется пожелать бережного отношения к красоте своего маленького, но очень уютного уголка», — сказал уполномоченный главы округа Пушкинский Людмила Гастило.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.