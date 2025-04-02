В округе Пушкинский планируют отремонтировать 202 МКД в этом году

Начались работы по ремонту домов № 6, 15, 24 на Московском проспекте в Пушкино. Рабочие обновят фасады и адресные таблички — все будет оформлено в соответствии с единой стилевой концепцией, сообщает пресс-служба администрации округа.

На 2025 год запланирован ремонт в 202 многоквартирных домах. В 15 МКД обновят фасады. Будет проведен ремонт крыш в 63 домах, в 34 МКД отремонтируют внутридомовые инженерные системы газоснабжения, электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации. В 106 домах проведут установку узлов регулирования тепловой энергии и горячего водоснабжения.

В прошлом году капитальный ремонт провели в 96 МКД. Отремонтировали 28 крыш и 18 фасадов, внутридомовые инженерные системы газоснабжения, электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации в 16 домах. Заменили 38 лифтов.

В 2024 году плановое задание по ремонту подъездов в рамках программы «Мой подъезд» выполнено полностью: 100 подъездов из 100. В текущем году планируют отремонтировать еще 50 подъездов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.