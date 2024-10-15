В округе Пушкинский обсудили готовность системы ЖКХ к предстоящей зиме

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов принял участие в совещании под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева , на котором обсудили готовность системы ЖКХ к предстоящему зимнему периоду. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На сегодняшний день приоритетными задачами являются сети и котельные. На территории округа Пушкинский в рамках концессионного соглашения большой объем работ проводит ООО «Газпром теплоэнерго МО», — отметил Максим Красноцветов.

Также была затронута тема готовности дорожных и транспортных служб к зимнему периоду. До 1 ноября вся техника должна быть переведена на зимний формат работы. Также до конца октября будет завершена подготовка общественного транспорта.

Данные работы подразумевают замену шин, проверку систем охлаждения двигателя, систем отопления салона, регулировку дверей.

В зимний период особенно остро стоит вопрос обслуживания контейнерных площадок — высокая запаркованность серьезно мешает вывозу мусора. Часто автомобилисты паркуют машины, перекрывая контейнерную площадку. В связи с этим вновь будет запущен «народный инспектор» на портале «Добродел».

Если кто-то из жителей стал свидетелем неправильной парковки вблизи контейнерной площадки — можно зафиксировать нарушение и направить в систему «Добродел». По словам специалистов, такие действия позволят оперативно отрабатывать нарушения и формировать культуру парковки на придомовых территориях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов отметил важность усиления подготовки дорожных и транспортных служб к зиме.

«Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать, как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе», — сказал Воробьев.

Большинство работ планируют завершить до конца текущего месяца. Губернатор добавил, что каждое мероприятие по подготовке к зиме должно быть заведено в цифровую систему.

В предстоящий зимний период для уборки дорог будет привлечено более 3,3 тыс. единиц техники, 3,8 тыс. человек. Проведут работу по подготовке песко-соляной смеси и реагентов.