Трамп предупредил Москву о 100% пошлинах и вторичных санкциях

Администрация США введет в отношении РФ торговые пошлины и вторичные санкции, если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение огня или сделку по Украине. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает ТАСС .

«Как ясно дал понять президент [США Дональд Трамп], если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, если Россия откажется юридически согласиться на прекращение огня, то она столкнется с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями», — указала она.

«Таким образом, страны, которые покупают нефть у России, также будут подвергнуты санкциям. И, конечно, это нанесет серьезный ущерб экономике РФ. И я добавлю, что президент очень хочет, чтобы эта война закончилась дипломатическим решением», — добавила пресс-секретарь Белого дома.

14 июля Трамп выступил в Белом доме с анонсированным заявлением по украинскому урегулированию. В присутствии генсека НАТО Марка Рютте он заявил, что «разочарован» Россией и лично ее президентом, а также объявил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа при координации Североатлантического альянса будет оплачивать такие поставки.

Кроме того, американский президент сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.