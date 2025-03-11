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В округе Пушкинский к весенней уборке территорий привлечено более 600 человек

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов принял участие в еженедельном совещании под председательством Андрея Воробьева в формате конференц-связи, сообщает пресс-служба администрации округа.

На встрече обсудили работу управляющих компаний. Для обеспечения максимального участия собственников помещений в управлении МКД жилищным законодательством установлен порядок проведения общих собраний собственников МКД в электронном виде через Единую информационно-аналитическую систему (ЕИАС) ЖКХ Московской области.

«Переходим на электронные платежные документы за услуги ЖКХ. Электронная платежка позволяет оплатить все услуги онлайн, сэкономить большой бумажный ресурс, квитанции сохранить в личном кабинете. Безусловно, за цифровизацией будущее, сейчас важно провести разъяснение и уделить внимание тем, кто испытывает сложности», — отметил глава округа Пушкинский.

Также важной темой стало обсуждение стратегии уборки территорий после зимнего периода.

«Перечень задач стандартный, но подходы к выполнению мы должны искать новые, более эффективные. Это касается и системы контроля, и усиления механизации труда, и информирования жителей о наших планах — здесь не бывает мелочей, все детали имеют значение», — сделал акцент на новых практиках губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На территории Пушкинского насчитывается 526 придомовых территорий, 61 общественное пространство, порядка 2 500 контейнерных площадок.

К уборке территорий привлечено более 600 сотрудников управляющих компаний и городских служб.

«Из-за частого перехода через нулевые показатели температуры видим большое количество ям. Сейчас коммунальные службы делают акцент на ямочном ремонте и уборке мусора», — добавил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов принял участие в еженедельном совещании под председательством Андрея Воробьёва в формате конференц-связи.