В округе Пушкинский к весенней уборке территорий привлечено более 600 человек
Фото - © Администрация г.о. Пушкинский
Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов принял участие в еженедельном совещании под председательством Андрея Воробьева в формате конференц-связи, сообщает пресс-служба администрации округа.
На встрече обсудили работу управляющих компаний. Для обеспечения максимального участия собственников помещений в управлении МКД жилищным законодательством установлен порядок проведения общих собраний собственников МКД в электронном виде через Единую информационно-аналитическую систему (ЕИАС) ЖКХ Московской области.
«Переходим на электронные платежные документы за услуги ЖКХ. Электронная платежка позволяет оплатить все услуги онлайн, сэкономить большой бумажный ресурс, квитанции сохранить в личном кабинете. Безусловно, за цифровизацией будущее, сейчас важно провести разъяснение и уделить внимание тем, кто испытывает сложности», — отметил глава округа Пушкинский.
Также важной темой стало обсуждение стратегии уборки территорий после зимнего периода.
«Перечень задач стандартный, но подходы к выполнению мы должны искать новые, более эффективные. Это касается и системы контроля, и усиления механизации труда, и информирования жителей о наших планах — здесь не бывает мелочей, все детали имеют значение», — сделал акцент на новых практиках губернатор Московской области Андрей Воробьев.
На территории Пушкинского насчитывается 526 придомовых территорий, 61 общественное пространство, порядка 2 500 контейнерных площадок.
К уборке территорий привлечено более 600 сотрудников управляющих компаний и городских служб.
«Из-за частого перехода через нулевые показатели температуры видим большое количество ям. Сейчас коммунальные службы делают акцент на ямочном ремонте и уборке мусора», — добавил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.
Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов принял участие в еженедельном совещании под председательством Андрея Воробьёва в формате конференц-связи.