В округе Подмосковья прошел рейд по взысканию долгов за ЖКУ
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Представители службы судебных приставов, администрации городского круга Балашиха и управляющей организации провели рейд по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Участники рейда обошли ряд квартир должников в микрорайоне Дзержинского.
Жителям рассказали о последствиях неуплаты долгов за жилищно-коммунальные услуги, а также отметили, что своевременная оплата собственниками коммунальных услуг позволяет избежать суда и других мер, применяемых к должникам.
При долге свыше 30 тыс. рублей неплательщикам грозят арест имущества и денежных средств, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях, а также запрет на выезд за пределы Российской Федерации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.