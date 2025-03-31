В округе Луховицы заменили проблемные участки теплосети

сегодня в 06:53

В поселках Белоомут и Астапово округа Луховицы выполнен капремонт аварийных участков магистральной тепловой сети, сообщили в пресс-службе округа.

На территории Астапова работы велись по двум участкам — от котельной до дома 16, между домами 56 и 61. Протяженность составила 1,48 км.

В Белоомуте работы шли на километровом участке от котельной «Больница» до домов 87а и 89 по улице Урицкого.

«Капремонты обеспечат безаварийную работу системы теплоснабжения зимой. Строительно-монтажные мероприятия включали в себя демонтаж бетонных конструкций, земляные работы, прокладывание трубопроводов, установку тепловых камер. После того, как работы завершились, подрядчики благоустроили территорию», — сообщил заместитель главы городского округа Луховицы Дмитрий Емельянов.

Капремонт выполнен по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.