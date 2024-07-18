сегодня в 13:23

В округе Луховицы объявлен конкурс на строительство котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации БМК мощностью 2,5 МВт в деревне Павловское округа Луховицы, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Московская область, г. о. Луховицы, д. Павловское, ул. Молодежная, д. 5Б (в т. ч. ПИР).

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Луховицы.

В ходе выполнения работ в 2026 году планируется построить блочно-модульную котельную мощностью 2,5 МВт.

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