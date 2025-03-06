В округе Истра завершается модернизация котельной

В Дедовске завершается масштабная модернизация котельной № 5. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет более 80%, сообщает пресс-служба администрации округа Истра.

Реконструкцию этой котельной можно назвать знаковым событием для города. Она построена в 1972 году и обеспечивает теплом и горячей водой более 1,5 тыс. жителей, а это 16 МКД и несколько соцобъектов Дедовска.

За все годы эксплуатации на котельной ни разу не проводился капитальный ремонт, с годами оборудование и физически и морально устарело. Сильный износ приводил к постоянным авариям и остановам, а от жителей поступали десятки обращений на качество теплоснабжения.

Поэтому модернизацию всей системы теплоснабжения Дедовска было решено начать именно с этого объекта.

Техническое перевооружение котельной № 5 началось в 2023 году: сначала проходил серьезный подготовительный этап, затем проведена замена ряда технологического оборудования, в том числе и 2-х котлов, а сейчас идет подготовка к монтажу третьего котла.

Полностью завершить все работы на объекте планируют уже в апреле. В новый отопительный сезон 2025-2026 котельная войдет с полностью обновленным современным оборудованием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.