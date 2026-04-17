В округе Егорьевск открыли прием заявок на соцгазификацию

Жители деревень Малая Ильинка и Никоново округа Егорьевск могут подать заявки на бесплатное подведение газа до границ участков. Газораспределительные сети в населенных пунктах построили по губернаторской программе, сообщает пресс-служба мособлгаза.

Специалисты проложили газораспределительные сети в ранее не газифицированных деревнях Малая Ильинка и Никоново. Работы выполнили в рамках региональной программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Ее реализует АО «Мособлгаз».

Теперь жители могут оформить заявку на бесплатное подведение газовых сетей до границ земельных участков по федеральной программе «Социальная газификация». Подать документы можно через личный кабинет на сайте Мособлгаза, на официальном сайте компании или через портал Единого оператора газификации.

Гражданам, имеющим право на льготы, необходимо направлять заявку только через портал РПГУ.

Для включения населенного пункта в губернаторскую программу должны выполняться два условия: в нем должны быть зарегистрированы не менее 30 человек, а затраты на строительство сетей в расчете на одного жителя не должны превышать 450 тыс. рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.