В округе Дзержинский зимой задействуют в уборке более 20 единиц спецтехники

На этой неделе состояние коммунального автопарка МБУ «Наш дом — Дзержинский» проверили первый заместитель главы города Наталья Левина и начальник управления ЖКХ Никита Иванов. Так, этой зимой в округе задействуют более 20 единиц спецтехники для уборки снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Дзержинский.

«За чистотой городских улиц будут следить 29 сотрудников коммунального хозяйства. Также в этом году мы получили новую технику — 23 ручных ротора. Роторы позволяют чистить труднодоступные места, куда не проедут крупногабаритные уборщики снега», — отметил Никита Иванов.

Для обработки дорог и улиц в зимний период в запасе у городских коммунальщиков имеется 1760 тонн песко-соляной смеси, 517 тонн технической соли. Еще 200 тонн поставят на коммунальное предприятие в ближайшее время.

В сферу ответственности коммунального предприятия «Наш дом — Дзержинский» входит наведение порядка на муниципальной части дорог, городских улицах, во дворах, парках, скверах, на территориях социальных объектов и учреждений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил важность усиления подготовки дорожных и транспортных служб к зиме.

«Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать, как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе», — сказал Воробьев.

Большинство работ планируют завершить до конца текущего месяца. Губернатор добавил, что каждое мероприятие по подготовке к зиме должно быть заведено в цифровую систему.

В предстоящий зимний период для уборки дорог будет привлечено более 3,3 тыс. единиц техники, 3,8 тыс. человек. Проведут работу по подготовке песко-соляной смеси и реагентов.