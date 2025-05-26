В округе Чехов продолжается модернизация объектов теплоснабжения

На котельной № 4 в мкр. Венюково города Чехов продолжаются работы в рамках мероприятий по реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы проходят в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Начались они еще в марте.

Сейчас на объект начинает поступать новое оборудование. Уже пришел блок химводоподготовки, основной котел мощностью 10 мегаватт. До конца июня подрядчик планирует его полностью установить и смонтировать.

Параллельно будут вестись работы по установке еще трех котлов по 8 мегаватт каждый. Таким образом, на смену трем устаревшим будут смонтированы четыре новых котла. Помимо этого, на котельной будет произведена замена насосного оборудования, химической водоподготовки, электрики, газопроводов и автоматики. Объект будет работать автоматически, но с подстраховкой персонала.

Помимо реконструкции котельной, в микрорайоне будет произведена замена участка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения протяженностью 320 м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.