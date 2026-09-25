В округе Чехов начнут подавать тепло в социальные объекты 28 сентября

Поэтапный запуск отопления в округе Чехов начнется 28 сентября. Решение закреплено постановлением администрации от 22 сентября 2026 года № 2532-ПА. Сначала тепло подадут в больницы, поликлиники, детские сады и школы. С 1 октября его начнут подавать в жилые дома и другие объекты с центральным отоплением. Ресурсоснабжающим и управляющим компаниям отведено 10 дней после запуска на регулировку системы.

К сезону специалисты обслужили объекты теплоснабжения, промыли сети, провели гидравлические испытания и восстановили теплоизоляцию. Работы также шли на водозаборных узлах, очистных сооружениях и в системах водоснабжения. В приемке оборудования участвовали специалисты Московской областной спасательной службы (МОС АВС). На котельных и центральных тепловых пунктах установили датчики температуры и давления, а также теплосчетчики с передачей данных в систему «ЖКХ-контур Подмосковья». Цифровизации ЖКХ в этом году уделили особое внимание по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Специалисты проверили все 776 многоквартирных домов округа. Повышенное внимание уделили 200 домам, на которые в прошлом году поступало больше всего жалоб. В оформлении паспортов готовности участвовали надзорные органы, ресурсоснабжающие организации и жители. В домах промыли и опрессовали системы отопления, заменили задвижки, аварийные трубы и запорную арматуру, восстановили более 6 тыс. кв. м кровли и около 13 км межпанельных швов. В 149 домах, наиболее удаленных от источников тепла, установили датчики для передачи данных об отклонениях на диспетчерский пульт.

Для резервной подачи тепла оборудовали перемычки между котельными № 11 и № 2В, а также № 4 и № 15. Котельную № 27 в селе Новый Быт готовят к сдаче после капремонта; на котельной № 1 установили два котла мощностью по 23 МВт. Котельные № 1, № 2В, № 10 и № 16 переводят на вторую категорию надежности электроснабжения. Специалисты провели пробные топки и поэтапно заполнили дома теплоносителем. Для устранения возможных сбоев создали 15 аварийных бригад и запас материалов. По вопросам подачи тепла можно звонить в ГУП МО «Чеховское ЖКХ» по телефонам +7 (800) 222-02-05 и +7 (985) 385-80-28 или обращаться в управляющие компании (https://agoch.ru/mun/contacts).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«До 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, конец сентября — начало октября достаточно холодные, и систему нужно иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.