В округах Подмосковья продолжают обучать собственников электронному голосованию

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 19:48

В продолжение обучающего семинара «Электронное голосование на платформе ГИС ЖКХ», которое состоялось в областном правительстве, в муниципалитетах прошла серия консультаций по пользованию системой ГИС ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в ходе личных приемов граждан не только ответили на интересующие жителей вопросы, но и разъяснили принципы электронного голосования.

Мероприятия уже прошли в Солнечногорске, Пушкинском, Шатуре и Павловском Посаде. Всего принято более 40 заявителей.

Инспекторы в рамках приемов обозначили преимущества электронного голосования:

недопущение фальсификации протоколов общего собрания собственников;

исключение возможности незаконной смены УК;

снижение количества отказов во внесении МКД в реестр;

снижение количества бумажных протоколов.

Также при необходимости каждому из заявителей был продемонстрирован процесс авторизации в системе, инициирования общего собрания собственников порядок его проведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.