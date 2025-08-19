В одном из дворов Королева установят песочницу и скамейку

Во дворе дома № 7 по улице Малая Комическая завершено обновление детской площадки, где вместо устаревших игровых конструкций установили новый современный комплекс в виде замка, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый игровой городок включает башни, лестницы и интересные горки, а для самых маленьких — удобные качели и мотоцикл — качалку на пружине. Дети постарше могут развивать ловкость и силу, преодолевая лесенки и спуски.

Забота о безопасности детей не осталась без внимания: специальное покрытие площадки минимизирует риск травм и создает комфортные условия для активных игр. Жители близлежащих домов уже успели оценить новинку, и дети с радостью проводят на площадке время.

Глава Королева Игорь Трифонов посетил новое игровое пространство и пообщался с жителями. Родители юных королёвцев попросили дополнительно установить песочницу и скамейку. Соответствующее поручение уже было дано ответственным и в начале сентября здесь дополнят площадку новыми элементами.

Всего в этом году в рамках муниципальной программы было модернизировано 13 детских игровых комплексов. Все они установлены на месте старых, где игровые элементы уже не соответствовали современным требованиям и нуждались в обновлении. Большое внимание при установке уделили безопасности: на каждой площадке оборудовано освещение и видеонаблюдение, подключенное к системе «Безопасный город».

За последние восемь лет в наукограде было оборудовано более 230 современных детских площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.